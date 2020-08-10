Орловских полицейских отправили в командировку на Северный Кавказ. Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Орловские полицейские вновь отправляются в служебную командировку на Северный Кавказ. Вдали от родных им предстоит провести ближайшие полгода.

Сводный отряд орловской полиции, сформированный из различных подразделений органов внутренних дел, отправится в республику Дагестан. Проконтролировать его заступление на службу отправился Александр Агапитов, заместитель начальника регионального УМВД полковник внутренней службы.

- Обращаясь к коллегам с напутственным словом, врио начальника регионального УМВД полковник юстиции Трофим Шутько выразил уверенность, что орловские полицейские, как и прежде, достойно выполнят свой профессиональный долг, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Благословил сотрудников полиции представитель Орловской митрополии священник Димитрий.