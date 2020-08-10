В Орловской области подорожали социально значимые продукты. Фото: Архив "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжаются дорожать продукты первой необходимости. Специалисты Орелстата подвели итоги первого полугодья и опубликовали полученные данные с января по июль 2020 года.

В списке из 25 наименований продуктов цены подросли на все, кроме куриных яиц и куриное охлажденное (мороженое) мясо. В начале года яйца в среднем стоили 60,07 рублей, а в июле сбавили стоимость до 54,80 рублей. Куриную тушку весом один килограмм можно было купить за 134,92 рублей (в январе - 138,32 рублей).

Резко подорожали сезонные продукты – картофель (был 18 рублей 45 копеек, а стал 35 рублей 36 копеек), морковь (23 рубля 47 копеек / 40 рублей 99 копеек) и яблоки (88 рублей 78 копеек / 140 рублей 74 копейки).

В период домашних заготовок также подорожал сахар (37,19 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (101,08 рублей). Изменилась цена и на мясо. За килограмм говядины придется отдать 360 рублей 88 копеек, за свинину – 246 рублей 81 копейку.

Кроме того, на 78 рублей подорожал килограмм черного байхового чая. В январе он стоил 757,50 рублей , а в июле уже 835,40.