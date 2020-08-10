Любительницу "синтетики" поймали в Орле транспортные полицейские

Фото: штаб ЛО МВД России на станции Орел

Орловчанка пойдет под суд за хранение наркотиков. Молодую любительницу "синтетики" поймали транспортные полицейские, возбуждено уголовное дело.

25-летнюю девушку задержали по подозрению в наркопреступлении и доставили в дежурную часть. Полицейские досмотрели ее и обнаружили запрещенное вещество и приспособление для его употребления. Экспертиза показала, что девушка хранила при себе менее полуграмма так называемой "соли". Как оказалось, наркотик она купила через закладку.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили "КП" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.