Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 августа

Данные оперштаба Орловской области

На 10 августа 2020 года оперативный штаб сообщил о еще 50 случаях заражения коронавирусом среди населения Орловской области, общее число инфицированных превысило 6 тысяч человек. Рассказываем, где выявлено еще 50 фактов заболевания и как в целом распространен COVID-19 по городам и районам региона.

Обновленную карту географии коронавируса представил орловский оперштаб. Согласно ей, из 50 новых заболевших больше всего в Урицком районе - 21 человек, в самом городе Орле - 11 человек, еще 8 заболевших выявлено в Орловском районе, 6 в Болховском, 2 в Хотынецком, 1 в Шаблыкинском, 1 в Ливнах.

В целом картина следующая. В Орле заболело за весь период пандемии 2912 человек, в Орловском районе - 705, в Мценске и Мценском районе - 593, в городе Ливны и районе - 286, Болховском - 164, в Урицком районе - 148, в Новодеревеньковском - 129, в Дмитровском - 128.

В Хотынецком районе выявлено 94 заразившихся, в Новосильском - 80, Свердловском - 78, Кромском - 77, Верховском - 73, Покровском - 67, в Шаблыкинском - 63, Малоархангельском - 60, Глазуновском - 55, Залегощенском - 53, Должанском - 49, Колпнянском - 39, Троснянском - 37.

Меньше всего человек заболело в Сосковском районе - 26, Краснозоренском и Корсаковском - по 21.

Мы следим за ситуацией.