65-летняя женщина травмировалась в ДТП на орловской трассе. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Вчера, 9 августа, возле деревни Радовище Хотынецкого района перевернулась отечественная легковушка. Не обошлось без пострадавших.

ДТП случилось в 12 часов дня в районе 9 км автодороги «Болхов-Орел-Витебск-Льгов-Жудерский-Хотынец». 44-летний водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением и съехал кювет. Затем автомобиль опрокинулся в молодой березовой поросли.

- В результате аварии 65-летняя пассажир женщина получила травмы,- рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.