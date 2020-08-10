В Орловской области сгорел «КАМАЗ»

В Орловской области выгорел «КАМАЗ». Фото из архива регионального ГУ МЧС России

В субботу, 8 августа, в деревне Столбище Дмитровского района произошел пожар. Огонь охватил большегруз.

ЧП случилось в районе пяти часов вечера. После поступления сообщения о возгорании на место выехали пожарные 18-ой пожарно-спасательной части.

- В результате пожара автомобиль «КамАЗ» выгорел на площади 24 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.