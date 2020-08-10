Под Орлом мотоциклист влетел в пешехода с мопедом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области погиб мотоциклист. Авария с роковыми последствиями произошла глубокой ночью 9 августа.

ДТП случилось на дороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский- Кромы». Примерно в половине третьего ночь с субботы на воскресенье 39-летний мужчина на мотоцикле (который, как сообщили в ГИБДД не был зарегистрирован), врезался в 17-летнего юношу, катившего мопед.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия кареты скорой мед. помощи, пешеход получил травмы, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона госавтоинспекоры зарегистрировали 32 ДТП. Пострадало 10 человек, погибли 2.