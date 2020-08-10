В Орловской области состоится концерт Валерия Гергиева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже на этой неделе поклонников классической музыки и высокого искусства ждет большой сюрприз. В Орловскую область приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Народного артиста РФ Валерия Гергиева.

В рамках Всероссийского тура маэстро выступит в усадьбе Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново. Концерт состоится на открытой сцене в усадебном парке.

- Об организации транспорта на концерт в Спасском мы сообщим дополнительно. Следите за нашими публикациями! – информируют орловцев сотрудники музея-заповедника.

Стоимость входного билета 200 рублей (дети до 16 лет бесплатно).

КОГДА? ГДЕ?

12 августа (среда) в 16.00

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново (Мценский район)