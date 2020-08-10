В Орловской области состоится концерт Валерия Гергиева
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Уже на этой неделе поклонников классической музыки и высокого искусства ждет большой сюрприз. В Орловскую область приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Народного артиста РФ Валерия Гергиева.
В рамках Всероссийского тура маэстро выступит в усадьбе Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново. Концерт состоится на открытой сцене в усадебном парке.
- Об организации транспорта на концерт в Спасском мы сообщим дополнительно. Следите за нашими публикациями! – информируют орловцев сотрудники музея-заповедника.
Стоимость входного билета 200 рублей (дети до 16 лет бесплатно).
КОГДА? ГДЕ?
12 августа (среда) в 16.00
Музей-заповедник Спасское-Лутовиново (Мценский район)