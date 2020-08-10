Орловец вспомнил про долги по алиментам, когда у него отобрали водительские права
Фото: Архив "КП"
В Орловской области продолжается мониторинг задолжников по алиментам. На родителей, позабывших о помощи своим детям, возбуждают исполнительные производства и применяют целый ряд санкции.
Так, житель Ливенского района едва не лишился водительских прав за долги по алиментам. Мужчина знал, что в его отношении уже идут разбирательства, но не спешил решать этот вопрос. Зато перспектива лишиться возможности кататься на любимом авто возымела действие.
В настоящее время орловец полностью оплатил задолженность.
- Мы призываем родителей не забывать о своих обязанностях, своевременно и добровольно выплачивать алиментные платежи на содержание детей, - напоминает Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.