Орловец вспомнил про долги по алиментам, когда у него отобрали водительские права Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается мониторинг задолжников по алиментам. На родителей, позабывших о помощи своим детям, возбуждают исполнительные производства и применяют целый ряд санкции.

Так, житель Ливенского района едва не лишился водительских прав за долги по алиментам. Мужчина знал, что в его отношении уже идут разбирательства, но не спешил решать этот вопрос. Зато перспектива лишиться возможности кататься на любимом авто возымела действие.

В настоящее время орловец полностью оплатил задолженность.

- Мы призываем родителей не забывать о своих обязанностях, своевременно и добровольно выплачивать алиментные платежи на содержание детей, - напоминает Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.