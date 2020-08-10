Качество ремонта дворов в Орле проверил вице-спикер облсовета

Фото: пресс-служба орловского Облсовета

Сезонный ремонт дворов в Орле продолжается. Насколько хорошо он выполнен в 909 квартале проверил вице-спикер областного совета Михаил Вдовин вместе с местными жителями.

Речь идет о дворах дома №3 по Чечневой улице и №58 по Планерной. К депутату обращались сами орловцы, проживающие в этом районе: жаловались на некачественную работу. На месте в присутствии жителей, подрядчика и депутата были взяты пробы асфальта в нескольких местах. Качество его оценят в лаборатории.

Толщина покрытия по Чечневой орловцев устроила, а на Планерной асфальт показался слишком тонким. Также жители 909 квартала сделали замечание хлипкой лавочкам у подъезда.

- Как заверил подрядчик, все недостатки будут устранены в ближайшее время, - сообщает пресс-служба орловского Облсовета.

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