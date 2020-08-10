В Орле общественники добились оборудования тротуаров возле детского сада и школы. Фото: региональное отделение ОНФ

В Орле активисты ОНФ через городскую администрацию смогли добиться оборудования тротуаров возле гимназии №34 и детского сада №48 на улице Латышских Стрелков (Заводской район). Ранее ребятам приходилось идти на занятия прямо по проезжей части более 200 метров.

Сейчас здесь проложена пешеходная дорожка от Карачевского шоссе до входа в образовательные учреждения. В дальнейшем возле них планируют оборудовать пешеходное ограждение.

- Мы подготовили обращение в администрацию Орла, в котором попросили рассмотреть возможность оборудовать на данной улице тротуар. Власти Орла поддержали нашу инициативу. Комплексное оборудование дороги рядом с двумя образовательными учреждениями позволит повысить безопасность детей,– рассказала Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.