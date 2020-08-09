На новой рабочей неделе в Орле похолодает

Полный прогноз погоды в Орле и области с 10 по 14 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущей рабочей неделе в Орле и области посвежеет. Жара, установившаяся ранее, спадет. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.

В понедельник, 10 августа, столбики термометров еще покажут +27 градусов, но постепенно начет холодать. К концу недели температура воздуха уже будет достигать +20 днем и +9 ночью. Кроме того, 10 числа ожидается облачная пасмурная погода и дожди. Ветер северный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник, 11 августа, вновь возможен кратковременный дождь с переменной облачностью. Небо будут то затягивать тучи, но озарять яркое летнее солнце. Ветер в этот день сменит направление на северо-западное и стихнет до 2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В среду в регионе опять пасмурная погода и временами небольшой дождь. Жара спадет до +21 градуса. Одновременно с этим усилится ветер. Его скорость достигнет 4 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В четверг, 13 августа, ветер сменит направление на северное и наберет силу до 6 м/с. На небе облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В последний рабочий день недели синоптики прогнозируют прекращение дождей и улучшение погоды. Хотя столбики термометров, по предварительной оценке специалистов, не превысят отметку в + 20 градусов, будет солнечно. Стихнет и поднявшийся накануне ветер. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.