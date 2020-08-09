В Орле рабочий украл ветродуй и попал под уголовную статью Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла 31-летний мужчина попался на краже дорогостоящего устройства со своей работы. Сотрудник одной из организаций тайком забрал себе ветродуй, предназначенный для уборки мусора, за 37 тысяч рублей.

Орловец принес устройство домой и спрятал в сарае. Он планировал продать его, но не успел. Вскоре к ему с обыском нагрянули полицейские, которые изъяли похищенный ветродуй.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется дознание, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.