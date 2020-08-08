В Орловской области пожарную машину превратили в памятник. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

На уходящей неделе в Орловской области появилось еще одно памятное место для сотрудников МЧС. Возле 32-й пожарно-спасательной части в поселке Змиевка Свердловского района появился необычный монумент. Им стала настоящая «боевая» машина с 35-летней историей.

Пожарный автомобиль на базе АЦ-40(130)-63Б установили на постамент как символ подвига огнеборцев. Он и сейчас на ходу и может встать на боевое дежурство, но местным жителям машина пришлась по душе именно как памятник, который все с любопытством исследуют. Особенно дети.

- «Ветеран» пожарного дела был выпущен в 1985 году, стоял на дежурстве на территории Мценского района. Автомобиль предназначался для доставки к месту происшествия личного состава и тушения пожаров. Пожарно-спасательная часть всегда привлекала внимание молодежи, а сейчас стало замечательным памятным местом, о котором знают все жители поселка, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.