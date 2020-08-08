В Орловской области стартовал фестиваль «МикроДельтОSS-2020». Фото: пресс-служба администрации Мценского района

В пятницу, 7 августа, в деревне Сомово-2 во Мценском районе состоялось официальное открытие международного фестиваля пилотов мотодельтапланов «МикроДельтОSS-2020». На соревнования приехали более сотни участников из 14 регионов России.

Слет дельтапланеристов проходит на Орловщине в четвертый раз, и хотя из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в этом году спортивные состязания будут проходить без зрителей, торжественное открытие фестиваля прошло душевно. Артисты Мценского районного и сельских домов культуры подготовили для гостей большой праздничный концерт.

Не остались в стороне и патриотические организации. Участники военно-исторического поискового клуба "Батальон" представили на фестивале выставки «Униформа Красной Армии» и «Немые свидетели войны» (находки с мест боев, а также оригинальные предметы времен ВОВ).

- Фестиваль проходит на площадке одного из организаторов – председателя Федерации спорта Сверхлегкой Авиации Орловской области Сергея Алексеева. Сами соревнования состоятся сегодня. Официальное закрытие и подведение итогов в воскресенье, 9 августа, - сообщает пресс-служба Администрации Мценского района.