"Ваш счет заблокирован": мошенники обули орловчанку на 267 тысяч рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Телефонные мошенники продолжают охоту на жителей Орловской области. В этот раз их жертвой стала 27-летняя девушка, у которой похитили 267 тысяч рублей.

У орловчанки зазвонил телефон. Неизвестный на том конце провода представился банковским сотрудником. Он убедил доверчивую собеседницу в том, что ее счет заблокирован. Для разблокировки лже-работник банка выудил у девушки персональные данные, та, не заподозрив подвоха, назвала секретные сведения. В итоге сбережения горожанки оказались украдены. Девушка пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, что в Орловской области участились случаи телефонных мошенничеств. Как уберечься от обмана и сохранить сбережения читайте здесь.