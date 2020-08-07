Школьники из Орла победили в состязании интеллектуалов всероссийского уровня

Орловские школьники достойно представили регион в серии интеллектуальных конкурсов проекта «ПатриУм». Пройдя целый ряд испытаний гуманитарной направленности, они вошли в число победителей.

Среди самых одаренных ребят оказались более 200 человек. Ярослав Воропаев (школа № 12) и Даниил Каменский (школа № 3) из Орла одержали победу в конкурсах «Небо из окна моей комнаты» и «Слово памяти» на портале «Одаренные дети».

- Главная задача проекта с помощью интересных конкурсов показать подрастающему поколению, насколько велика и могущественна наша держава, помочь ребятам реализовать свой потенциал. Россия нуждается в молодых талантах и их способностях, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.

Победители уже получили приглашение на трехдневную онлайн-школу «ПатриУм» с 26 по 28 сентября 2020 года.