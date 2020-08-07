В орловских колониях разрешили свидания и передачу посылок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области разрешили передачу посылок и краткосрочные свидания в колониях и СИЗО. Правда, при соблюдении антикоронавирусных мер: обязательно ношение масок, а посетителям измерят температуру при входе.

Посылки можно передать в ИК-2, ИК-5, ИК-6, КП-3, КП-7 и СИЗО-1. Также во всех колониях, за исключением ИК-5, разрешены свидания. Пришедшим повидаться с осужденными измерят температуру, и тех, у кого она повышена либо же имеются другие признаки простуды, не допустят на встречу.

- В ИК-6 ведется предварительная запись на краткосрочные свидания и передачи ежедневно ( кроме выходных и праздничных дней) по телефону: 8(4862) 72-96-11 с 13.00 до 14.00. В ИК-5 завершается оборудование техническими средствами комнат краткосрочных свиданий, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.