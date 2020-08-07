В орловской усадьбе Тургенева пройдет фестиваль "Записки охотника"

Грядущая осень готовит для орловцев и гостей нашего региона большой подарок - фестиваль "Записки охотника". Событие состоится в усадьбе Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново во Мценском районе.

Сотрудники музея-заповедника уже сейчас говорят о том, что фестиваль вполне может спать визитной карточкой усадьбы и ежегодно радовать туристов.

- Программа - просто огонь! В последующих публикациях мы будем рассказывать вам о том, что будет происходить на площадках фестиваля. Следите за публикациями, чтобы ничего не пропустить, - обращаются к орловцам музейщики в соцсетях.

Фестиваль запланирован на 5 сентября 2020 года.