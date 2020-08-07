Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 7 августа

.

В Орловской области на 7 августа 2020 года подтвердилось еще 37 случаев заражения коронавирусом среди населения, общее число заболевших достигло 5885. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по городам и районам области.

Из 37 новых выявленных за сутки случая большинство приходится на сам город Орел - заболело еще 23 человека, в Орловском районе заразилось 4 человека, в Болховском районе 3, в Покровском 2, в Мценском, Кромском, Дмитровском, Залегощенском и Урицком по 1.

В целом картина складывается следующая. За период пандемии в Орле заразилось 2854 человека, в Орловском районе 687, в Мценском 592, в Ливенском 275, в Болховском 155, в Новодеревеньковском и Дмитровском по 127, в Урицком 125, в Хотынецком - 92, Новосильском - 80, Кромском и Свердловском - по 77, Верховском -72, Покровском - 67, Шаблыкинском - 62, Малоархангельском - 60, Знаменском - 58, Глазуновском - 55, Залегощенском - 50, Должанском - 49, Колпнянском - 39, Троснянском - 37, Сосковском - 26, в Краснозоренском и корсаковском районах - по 21.

Мы следим за ситуацией.