В объектив фотоловушки Орловского полесья попали зубры, кабаны и семья лосей

Фотоловушка запечатлела зубра на солонце. Фото: группа национального парка "Орловское полесье" Вконтакте

В объектив фотоловушки национального парка "Орловское полесье" попали дикие животные. Камера запечатлела зубра, кабанов и семью лосей, пришедших полакомиться солью.

Мама-лосиха привела детенышей на солонец. Фото: группа национального парка "Орловское полесье" Вконтакте

Снимками обитателей полесья сотрудники национального парка поделились в его официальной группе в социальных сетях. Фотокамеры размещены на солонцах, куда приходят восполнить недостаток соли в организме дикие звери. В этот раз в объективе оказалось стадо кабанов, зубр, а также лосиха с детенышами.

Фото: группа национального парка "Орловское полесье" Вконтакте

Как отмечают в Орловском полесье, увидеть этих зверей в дикой природе непросто. Поэтому национальный парк регулярно делится снимками лесных обитателей.