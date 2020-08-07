Орловчанка два года не была дома и, вернувшись, недосчиталась вещей Фото: Архив "КП"

В Орловском районе полицейские помогли местной жительнице найти похитителя вещей из ее сельского дома. Женщина на несколько лет перебралась жить в областную столицу, а когда вернулась в родной поселок, недосчиталась бытовой техники, телевизора и кухонной утвари.

Оказалось, неизвестный грабитель сломал замок и дверь и проник в жилище. Общая стоимость похищенного составляла более 30 тысяч рублей .Узнав о произошедшем, орловчанка поспешила в полицию.

- Раскрытием преступления занимались сотрудники отдела уголовного розыска. В результате поквартирного обхода соседних домов и опроса местных жителей полицейские установили гражданина, пытавшегося сбыть селянам часть из похищенного. Предполагаемым подозреваемым оказался 42-летний местный житель. В его доме был обнаружен украденный телевизор. Мужчина сознался в совершенном преступлении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснилось, мужчина несколько раз забирался в чужой дом еще весной 2019 года, а затем уже в этом году. Кухонные принадлежности он сбыл в пункт приема металла, а часть бытовой техники забрал себе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.