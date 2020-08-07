Из-за неисправной печки в Орловской области полыхала баня

За сутки орловские спасатели потушили 18 пожаров Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели затушили разбушевавшийся пожар в бане. Неисправная печка едва не стала причиной трагедии.

Происшествие случилось в Новодеревеньковском районе. Вечером четверга, 6 августа, спасателям поступил сигнал: в деревне Михайловка полыхает постройка. Пожарные прибыли на место. С пламенем справились, однако сама баня пострадала.

- В результате пожара, баня выгорела изнутри, обрушилась кровля. Пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В общей сложности орловские пожарные и спасатели за прошедшие сутки на ликвидацию разных происшествий и их последствий выезжали 30 раз. Из них в 18 случаях - на борьбу с пожарами.