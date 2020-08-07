Долевое строительство: в Орловской области остается 11 проблемных домов

В Орловской области остается 11 проблемных домов долевого строительства. Фото: пресс-служба губернатора

Сегодня, 7 августа, в администрации Орловской области состоялась встреча губернатора Андрея Клычкова с главным прокурором региона Владиславом Малкиным. В центре внимания вновь оказалась проблема обманутых дольщиков.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, сейчас в нашей области 11 проблемных домов, строительство которых никак не закончится. При этом фактически их число больше.

- Замечания и жалобы дольщиков позволили скорректировать список проблемных домов. В него входят не только те дома, которые включены в единый реестр, но и те, которые потенциально относятся к категории проблемных объектов. Таких домов в регионе около 23. В защите прав нуждаются 1232 участника долевого строительства, - подчеркнул Владислав Малкин.

В настоящее время следственными органами расследуется 10 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. В ближайшее время планируется создать межведомственную комиссию, в которую войдут правоохранительные органы, контролирующие службы и представители дольщиков.