Грядущие выходные в Орле обещают быть жаркими Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле и области обещают быть жаркими и солнечными. Однако и без дождя не обойдется. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.

В субботу, 8 августа, столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов, а ночью покажут +13 градусов. В течение дня возможна переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 августа, синоптики вновь прогнозируют переменную облачность. В течение суток будут возникать то тучки, то снова солнце. По-прежнему жарко. Днем температура будет достигать +27 градусов, ночью +13. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Все выходные ветер будет иметь северное направление и скорость 3 м/с.