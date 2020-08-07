В Орле задержали парня с пакетом марихуаны. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Заводском районе Орла сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД вычислили 26-летнего парня, хранившего у себя марихуану. Молодой человек попался с поличным.

Проверяя оперативную информацию о наркопреступлении, полицейские провели личный досмотр у подозрительного орловца. В итоге при нем нашелся пакет с растительным веществом. Позже исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД показали, что это марихуана. Масса изъятого растения в пересчете на сухой вес составила 66,3 грамма.

- В беседе с полицейскими молодой человек пояснил, что нашел данное растение в лесополосе и собрал его для личного потребления. Его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значительном размере». Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.