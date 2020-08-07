В Орле кроссовер выехал на встречку, врезался в грузовик и опрокинулся

"Ниссан" врезался в грузовик, слетел с дороги, опрокинулся и затормозил об дерево Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель за рулем кроссовера выехал на встречку и учинил ДТП. "Ниссан" врезался в грузовик, слетел с дороги, опрокинулся и затормозил об дерево.

ДТП случилось в четверг, 6 августа, на Новосильском шоссе. В десятом часу 34-летний мужчина на иномарке следовал в направлении Выгонки. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в попутную грузовую "ГАЗель", которая поворачивала налево. "Ниссан" протаранил грузовик, от удара вылетел с проезжей части, опрокинулся на крышу и врезался в березу. Чудом, водитель иномарки остался жив.

- В 16 часов 33 минут из областной клинической больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля "Ниссан", - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зафиксировали 16 ДТП.