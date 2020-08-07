Житель Орла предстанет перед судом за посредничество в даче взятки Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет местный житель за посредничество в даче взятки. Молодой фигурант несколько лет скрывался на территории региона, но его местонахождение было установлено и за нарушение закона придется отвечать перед правосудием.

Речь идет о громком коррупционном деле 2015 года. Взятка в 500 тысяч рублей предназначалась следователю транспортной полиции. За эти деньги та должна была исключить из уголовного дела обвинение о приобретении наркотиков, передавал деньги отец любителя запрещенных веществ, житель Москвы. Посредником выступил молодой орловец: он должен был передать полмиллиона рублей сотруднице полиции. Однако участников схемы поймали с поличным. Выступавший посредником парень незаконно уехал из Орла и скрывался несколько лет.

- Обвиняемый длительное время скрывался на территории регионов Северного Кавказа, уголовное дело было приостановлено ввиду нахождения его в розыске. Однако в июне 2020 года местонахождение обвиняемого было установлено, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Экс-следователь линейного отдела МВД РФ на станции Орел была осуждена еще в 2017 году.