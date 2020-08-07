В Кромах Орловской области открыли знак «Населенный пункт воинской доблести»

Памятное событие состоялось в День Кромского района. Фото Сергея Мокроусова
6 августа, в День Кромского района, в райцентре Орловской области состоялось торжественное открытие памятного знака «Населенный пункт воинской доблести». В церемонии принимали участие первые лица региона, участники общественных организаций и местные жители.
Напомним, почетное звание Кромы получили решением Орловского областного Совета народных депутатов еще в 2019 году. Тогда было особенно мужество, стойкость и героизм, проявленные кромчанами в борьбе за свободу и независимость Отечества.
- Мы никогда не забудем о тяжелейших испытаниях и жертвах мирного населения района, той огромной цене, которую пришлось заплатить за освобождение Кромского района, - обратился к участникам митинга губернатор Андрей Клычков.
Завершилась торжественная церемония возложением цветов к памятному знаку и братской могиле советских воинов.