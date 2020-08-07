В Орловской области столкнулись два «КАМАЗа» с зерном. Фото региональной Госавтоинспекции

Накануне, 6 августа, между селом Покровское и деревней Протасово в Краснозоренском районе столкнулись два большегуза. Инцидент произошел в 10:40

Два «КАМАЗа» ехали по грунтовой дороге и не смогли разъехаться. На место происшествие выехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате аварии водители (23-х лет и 21 года) получили телесные повреждения и были доставлены в Краснозоренскую ЦРБ. Один из водителей госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.