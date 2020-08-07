Орловские школьники смогут отдохнуть в «Юбилейном» и «Орловчанке»

Летняя оздоровительная компания для детей откроется 8 и 15 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 6 августа, на заседании оперативного штаба Орловской области вновь встал вопрос о летнем детском отдыхе. Несколько раз открытие оздоровительных лагерей переносилось из-за пандемии коронавируса, звучали мнения и о том, что в этом году не удачное время для их работы.

Однако отдых для орловских школьников все же состоится. Уже 8 августа свои двери для мальчишек и девчонок распахнет детский санаторий «Орловчанка» (смена 21 день), а оздоровительно-образовательный центр «Юбилейный» с 15 августа (смена 14 дней).

Дети будут находиться в летних лагерях. Запрещено посещение их родителями на время смены.

- Для «Юбилейного» и «Орловчанки» приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, средства для обеззараживания, средства индивидуальной защиты. Со всеми сотрудниками оздоровительных учреждений решен вопрос по безвыездной работе в течение смен, - пояснила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.