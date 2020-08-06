Отвлекись от телефона: в Орле на асфальте появились предупреждающие надписи

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле на асфальте появились предупреждающие надписи для участников дорожного движения. Послания адресованы пешеходам и велосипедистам, они просят быть внимательнее и должны помочь снизить аварийность на дорогах областного центра.

"Отвлекись от телефона", "по переходу только пешком" - гласят обращения. Их нанесли на территорию у переходов сотрудники ГИБДД вместе с молодыми активистами. Место размещения надписей выбрано не случайно: это зебры близ детских садов и школ. Послания выполнены стойкой краской и сохранятся надолго.

- В дальнейшем предупреждающие изображения разместятся около многих общеобразовательных учреждений и возле самых оживленных перекрестков города Орла. Организаторы уверены, что таким способом привлекут внимание орловцев к теме безопасности на дорогах, - поделились с "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.