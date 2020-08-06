В Орле обобравшие сироту опекуны заплатят штраф

Суд признал опекунов виновными и назначил им наказание в виде штрафа Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор по делу об опекунах, мошенническим путем похитивших деньги опекаемого ребенка. Они не только сняли деньги со счета несовершеннолетнего, но и потратили на свои нужды средства его покойной матери.

Все произошло еще несколько лет назад. Муж и жена ухаживали за тяжело больной знакомой и нашли ее сбережения: 1500 долларов 600 евро (по курсу на тот момент - больше 330 тысяч рублей), а также банковский сертификат на 250 тысяч рублей. Когда женщина умерла, пара оформила опекунство над оставшимся без родителей подростком. Дальше деньги были растрачены на личные нужды.

- Осужденная, являясь сотрудником банка, используя свое служебное положение, сняла со счета подопечного денежные средства на общую сумму более 193 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды, чем причинила несовершеннолетнему значительный материальный ущерб, - рассказала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Правосудие сочло, что наказания для супругов в виде штрафа достаточно.

- Суд признал опекунов виновными и назначил им наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей и 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.