В Орле суд вынес приговор организаторам азартных игр

В Орле суд вынес наказание организаторам незаконных азартных игр Фото: Архив "КП"

В Орле суд вынес наказание организаторам незаконных азартных игр. Четверо фигурантов отделались условными сроками.

Как установило следствие, подпольный зал принимал любителей игр на территории областной столицы на протяжении двух лет. Для этого организаторы незаконного бизнеса использовали нежилое помещение в Железнодорожном районе города. Однако в один день к ним нагрянули полицейские, "лавочка" закрылась.

- В ходе расследования осужденные сознались в содеянном и дали признательные показания. Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 до 2,6 года лишения свободы условно, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.