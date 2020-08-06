Выполнила инструкцию: в Орле пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч рублей

В Орле пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

5 августа 62-летняя орловчанка за несколько часов лишилась всех своих сбережений. Доверчивая женщина своими руками перевела мошенникам 180 тысяч рублей со своего банковского счета и даже не заподозрила неладное.

В районе десяти часов утра пенсионерки позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили ей о том, что ее счет заблокирован и что преступники не завладели деньгами, их нужно срочно снять и перевести на несколько других «резервных» счетов.

Поверив псевдо банковским служащим, женщина поспешила в ближайший банкомат и выполнила все по инструкции: сделала 12 денежных переводов на четыре номера телефона, оставленных мошенниками. К двум часам дня банковский счет пенсионерки уже был пуст.

- Женщина осознала, что ее обманули, только придя домой. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.