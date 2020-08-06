В Орловском районе из-за короткого замыкания сгорел жилой дом Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 августа, в поселке Знаменка Орловского района полыхал пожар. Огонь вспыхнул в районе половине третьего ночи в одном из жилых одноэтажных домов.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись бригады 6-ой пожарной части, 5-й пожарно-спасательной части и специализированной пожарно-спасательной части. Кроме того, к тушению пожара подключились добровольцы.

Пожарным удалось спасти от огня внутренние помещения дома.

- Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.