Андрей Клычков показал, как идет ремонт дороги «Орел – Ефремов». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области продолжается ремонт автомобильных дорог, в том числе и тех, что связывают регион с соседними областями. Среди них трасса «Орел-Ефремов» в Новодеревеньковском районе.

Ремонт дороги «Орел – Ефремов». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

О том, как продвигается реконструкция в своих соцсетях поделился губернатор Андрей Клычков. По его словам, этой дорогой много лет практически никто не занимался, поэтому для ее восстановления пришлось решить сразу несколько задач.

Сейчас дорожники обновляют существующее дорожное основание, переделывают инженерные коммуникации, укрепляют откосы и обочины, укладывают асфальтобетона. Кроме того, здесь идет установка знаков и разметки, ограждений, автобусных остановок, пешеходных дорожек и электроосвещения.

Ремонт дороги «Орел – Ефремов». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Дополнительным пунктов в ремонтных работах значится строительство автодорожного моста через реку Гоголь рядом с селом Старогольское.

- На данный момент ведется 3-й (заключительный) этап реконструкции автодороги. В целом, общий объем финансирования ремонта составит почти 810 млн рублей. Планируется реконструировать 14 км, половина из них уже готовы. По качеству и обустройству дорога не будет уступать уровню федеральной трассы, - говорит Андрей Клычков.