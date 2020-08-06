В Орле разыскивают очевидцев ДТП, в котором "Лада" сбила подростка

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В Орле полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером 31 июля молодой водитель на отечественной легковушке сбил подростка.

Все случилось в Советском районе города. 21-летний водитель за рулем автомобиля "Лада Гранта" ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Скворцова в сторону улицы Цветаева и в районе дома №27 сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. С травмами его госпитализировали в больницу.

- Просьба всех очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 89102061996. Конфиденциальность гарантирована, - обращаются к возможным очевидцам в УМВД России по Орловской области.