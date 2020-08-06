Правительство Орловской области: экспорт овощей увеличился в два раза Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели итоги реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с начала 2020 года. Власти сообщают о положительной тенденции – сельхозпредприятия экспортировали товар на 44,9 млн долларов.

Таким образом, за 7 месяцев на Орловщине более чем в 2 раза увеличился объем экспорта овощей, семян масличных и кормовых культур (всего 111,8 тысяч тонн). Эта продукция занимает 25% от общего объема экспорта в сфере АПК.

- С начала года произошло смещение структуры экспорта от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.