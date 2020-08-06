Орловец вынес из аптеки очки и подушки на 16 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские нашли аптечного вора, который стащил с витрины одной из аптек товар на 16 тысяч рублей. 33-летний мужчина похитил очки и специализированные подушки, пока провизор отлучился от кассы.

Воспользовавшись случаем, орловец сгреб все, что было в сумку, и ушел. Вскоре свою добычу он продал.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям на территории города, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.