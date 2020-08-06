Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 6 августа

В Орловской области на 6 августа 2020 года подтверждено 5848 случаев заражения коронавирусом среди населения. Это статистика за весь период пандемии. Орловский оперативный штаб представил обновленную карту распространения заболевания по населенным пунктам области.

Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии по-прежнему в облцентре - 2831 человека. На втором месте по количеству подхвативших коронавирус жителей Орловский район. Здесь было выявлено 683 случаев заболевания. Далее идет Мценск и Мценский район (591 зараженный), Ливны (187), Болховский район (152), Новодеревеньковский (127), Дмитровский (126) и Урицкий (124).

Среди районов, где заболевших меньше сотни Хотынецкий район (92 заразившихся), Ливенский (88), Новосильский (80), Свердловский (77), Кромской (76) и Верховский (72).

Меньше семидесяти случаев заболевания коронавирсом в Покровском районе (65), Шаблыкинском (62), Малоархангельском (60), Знаменском (58), Глазуновском (55).

В ряде районов зараженных меньше 50. Это Должанский и Залегощенский районы (49), Колпнянский (39), Троснянский (37), Сосковский (26). В Корсаковском и Краснозоренском районах по 21 случаю заражения.