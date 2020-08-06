В Орловской области две иномарки не разъехались на перекрестке. Фото региональной Госавтоинспекции

Накануне, 5 августа, в Новосиле произошло ДТП между двумя иномарками. Одна из машин едва не угодила в деревянный дом.

Инцидент случился в половину шестого вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Володарского и Свободы. 47-летний водитель «Хендэ Акцент» не уступил дорогу «ДЭУ Нексия». Столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.