В Орле презентовали новую фестивальную площадку Детского парка. Фото: пресс-служба городской администрации

В среду, 5 августа, в Орле презентовали новую фестивальную площадку Детского парка. Одни из лучших музыкальных коллективов облцентра выступили здесь на День города.

Правда, орловцы смогли увидеть выступление артистов филармония, блюз-трио «Bluesin' Jacks» и кавер-группа «Памела, Ах!» только с противоположного берега Орлика, из парка 400-летия Орла и с подвесного моста.

- Детский парк по-прежнему остается недоступным для посетителей, благоустройство в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» продолжается, - рассказали «КП» пресс-службе администрации Орла.