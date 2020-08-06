В День города росгвардейцы задержали орловца, решившего обокрасть магазин. Фото: пресс-служба ведомства

В среду, 5 августа, в Орле сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на происшествие по сигналу кнопки тревожной сигнализации. Молодой человек решил обокрасть супермаркет, но его вовремя «засекли».

Инцидент произошел в одном из магазинов на Октябрьской улице в Советском районе города. В районе семи часов вечера 29-летний мужчина зашел в супермаркет, посмотрел интересующий его товар и начал складывать его в свою сумку. Оплачивать косметические и непродовольственные товары он не планировал.

- Правонарушитель периодически посещал магазины, не прибегая к оплате «покупок». На счету орловца неоднократные привлечения к уголовной и административной ответственности. Наряд Росгвардии передал задержанного гражданина для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.