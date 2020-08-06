День города в Орле: как отмечали и что интересного произошло Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

5 августа Орел отметил 77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В условиях пандемии коронавируса областные власти решили не проводить больших массовых мероприятий, но ряд традиционных торжеств все же состоялся. Не обошлось и без локальных городских концертов, музыки и танцев.

День города в Орле: как отмечали и что интересного произошло Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открыла праздник церемония возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы. Здесь же накануне праздника открыли фотовыставку «Герои среди нас», рассказывающую о ветеранах, которые по сей день живут и здравствуют в городе.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Далее торжественные мероприятия переместились к скверу Танкистов, где почетные гости Орла, военнослужащие Преображенского полка, устроили показательное выступление и продемонстрировали легендарную выправку. Затем над домов №5 по площади Мира. Здесь участники митинга также почтили память героев Минутой молчания и возложили цветы к памятнику Героям-танкистам, Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этом основные официальные мероприятия завершились, но праздник продолжился сразу на нескольких площадках – в Аллее семьи, в Городском и Детском парках, а также возле фонтана на бульваре Победы.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особой изюминкой Дня города стала премьера спектакля театра «Свободное пространство» «День 1418-й». Зрители смогли проникнуться историей жителей одного из дворов Орла 40-х годов прямо под открытым небом.

День города в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершил череду событий праздничный салют.