В Орловской области опрокинулся «МАЗ» с полуприцепом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 5 августа, в Ливенском районе Орловской области произошло большое ДТП. Перевернулся грузовой «МАЗ» с полуприцепом.

Инцидент произошел в шесть часов вечера в районе 134 км автодороги "Орел-Тамбов". 46-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» выезжал со второстепенной дороги и не уступил большегрузу. В итоги машины столкнулись.

Пытаясь вырулить «МАЗ» опрокинулся набок. Водителю понадобилась медицинская помощь. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

- В результате ДТП водитель автомобиля Маз получил травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.