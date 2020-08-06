Орловские спасатели в День города стали донорами

Кровь спасатели сдали в рамках акции "30 добрых дел" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В День города Орла орловские спасатели стали донорами. Своей кровью поделились десятки сотрудников регионального МЧС - пожарные, спасатели, инспекторы, диспетчеры.

Кровь спасатели сдали в рамках акции "30 добрых дел", которую они посвятили юбилею МЧС России и 77-й годовщине освобождения Орла от захватчиков. Сданная кровь потребуется тем, кому сейчас нужны ее компоненты.

- Спасибо всем, кто пришел принять участие в акции, кровь нужна всем больным, которые сейчас находятся в стационарах Орловской области, - поблагодарила спасателей исполняющая обязанности главного врача Орловской станции переливания Ирина Михеева.

Всего кровь сдали 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. Многие, из них являются донорами на постоянной основе.