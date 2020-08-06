Дело о «бараках» для сирот: в Орловской области замглавы района взяли под арест

В Орловской области продолжается расследование уголовного дела о домах-бараках для детей сирот. 3 августа был задержан заместитель администрации Троснянского района Александр Фроловичев. В настоящее время он проходит подозреваемым по статье "Превышение должностных полномочий".

История с не то домами, не то сараями, выстроенными для сирот в Троснянском районе широкую огласку получила в начале весны. Тогда в сеть попали фотоснимки домов, которые вызвали резонанс среди общественности. Построили сооружения за пару месяцев, надежностью конструкции они не отличались. После этого Следственный комитет и Прокуратура начали проверки, которые вскоре и обернулись возбуждением уголовного дела.

После задержания Фроловичева СК совместно с прокуратурой подали в суд ходатайство о заключении его под стражу. Накануне оно было удовлетворено, а чиновник взят под арест.

- По версии следствия, в ноябре 2017 года он подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества были предоставлены сиротам, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время ведомство продолжает проводить следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

«КП» следит за развитием событий.