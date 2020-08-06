В Орле водитель иномарки сбила маленькую велосипедистку

Женщина на иномарке сбила маленькую велосипедистку в Заводском районе города Фото: Архив "КП"

В Орле случилось очередное дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда. Женщина на иномарке сбила маленькую велосипедистку в Заводском районе города.

Все произошло 5 августа на Автовокзальной. 35-летняя женщина ехала за рулем "Мазды" со стороны переулка Дарвина. В районе дома №24 на проезжую часть с прилегающей к домам территории выехала десятилетняя девочка на двухколесном транспорте. Она пересекала дорогу по ходу движения автомобиля, слева направо, машина сбила ребенка.

- В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за 5 августа на территории региона госавтоинспекторы зафиксировали 16 ДТП, из них 3 аварии с пострадавшими.