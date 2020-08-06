Военнослужащим Преображенского полка подарили в Орле голубые ели. Фото: пресс-служба администрации города

5 августа, в День города Орла, почетными гостями праздничных мероприятий стали военнослужащие батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Был среди них и орловец Дмитрий Фомичев, который проходил в легендарном полку срочную службу.

Преображенцы устроили показательные выступления для жителей города на торжественном митинге по случаю поднятия дубликата Красного Знамени. Идеальная выправка, быстрота и отличная реакция во время выполнения задач никого не оставили равнодушными.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков лично поблагодарил их за создание праздничной атмосферы и наградил памятными подарками. Одним из них стали голубые ели, выращенные на орловской земле МУП «Зеленстрой».

Теперь саженцы хвойных деревьев станут напоминанием об Орловщине в Москве. По прибытию в воинскую часть военнослужащие высадят их на своей территории.

- Надеюсь, что из года в год мы будем наращивать наше сотрудничество, - сказал Андрей Клычков.